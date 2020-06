Nato: telefonata tra Stoltenberg e Trump, focus su Afghanistan, lotta a terrorismo e forza Alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha intrattenuto una conversazione telefonica con il presidente Usa, Donald Trump. Lo si apprende da un tweet ufficiale del segretario generale che ha definito positivo "parlare con il presidente Trump di importanti questioni in merito alla sicurezza, compresa la situazione in Afghanistan, la nostra lotta comune contro il terrorismo internazionale e l'importanza di mantenere la Nato forte in un mondo sempre più competitivo", ha scritto.(Beb)