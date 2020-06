Russia: Putin firma legge su registro unificato informazioni sui cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, ha firmato la legge che istituisce il registro federale unificato con informazioni sulla popolazione del paese. Il documento è pubblicato sul portale ufficiale per le informazioni normative. Il registro conterrà dati anagrafici, codice fiscale e numero di previdenza sociale, informazioni sullo stato civile e i legami familiari di tutti i cittadini della Federazione Russa e degli stranieri che vivono e lavorano nel paese. La legge mira a sistematizzare i dati contenuti nelle varie risorse informative dei diversi organismi statali e comunali. L'operatore che gestirà il registro è il Servizio fiscale della Federazione, che è anche responsabile della protezione delle informazioni memorizzate nel database. Il documento è stato adottato dalla Duma di Stato in terza lettura il 21 maggio e approvato dal Consiglio della Federazione il 2 giugno. La legge entrerà in vigore il primo gennaio 2022, l'obbligo di utilizzare il registro come unica e obbligatoria fonte di informazioni sarà efficace dal 2023. (Rum)