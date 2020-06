Fase 3: Cambiamo, preoccupano tasso inattività e calo consumi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati economici comunicati oggi dall'Istat “disegnano un quadro preoccupante non solo in termini di riduzione del Pil, -8,3 per cento nel 2020 con un rimbalzo parziale del +4,6 per cento nel 2021, ma per l'impatto della crisi su alcuni aspetti socioeconomici fondamentali: a partire dai consumi e dagli investimenti la cui contrazione, rispettivamente del -9,3 per cento e del -14,2 per cento, pesa sul calo del Pil per 7,2 punti percentuali. Un dato che dovrebbe imporre immediati interventi volti a dare impulso alla domanda interna, attraverso la leva fiscale in primis”. Lo dichiarano i membri dell'esecutivo e i parlamentari di Cambiamo con Toti, Nicola Benedetto, Stefano Benigni, Massimo Berutti, Pino Bicchielli, Manuela Gagliardi, Adriano Palozzi, Claudio Pedrazzini, Gaetano Quagliariello, Paolo Romani, Giorgio Silli, Alessandro Sorte. “Sul mercato del lavoro – spiegano in una nota - pesa invece l'aumento del tasso di inattività, che falsa la percezione della disoccupazione, che sembra così calare, ma che rappresenta il quadro di una società che perde importanti fette di capitale umano. In particolare è il tasso di inattività femminile ad aumentare del +2,3 per cento, probabilmente a causa dell'inadeguatezza delle politiche del governo sulla scuola e sul sostegno alle famiglie, e quello giovanile. Emerge chiaramente come il mercato del lavoro sia sempre più chiuso e rigido e privilegi solo e soltanto i pochi garantiti, dimenticando tutti quei lavoratori autonomi, le partite Iva ed ogni forma di lavoro flessibile. Risulta quindi urgente un complessivo adeguamento delle regole che superi il paradosso di un alto costo del lavoro a fronte di poche garanzie riservate ad una platea ridotta. Le priorità di intervento sono chiare, si lavori in Parlamento per formulare azioni concrete. Come opposizione ci siamo, aspettiamo che la maggioranza metta da parte il dibattito interno e si accorga delle esigenze del Paese”.(com)