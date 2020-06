Difesa: Crosetto (Aiad), serve una scelta industriale che punti sulle eccellenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la ripresa del settore della Difesa dopo l’emergenza coronavirus si deve fare una scelta industriale in base alle eccellenze e al panorama che abbiamo davanti. Lo ha detto il presidente della Federazione aziende italiane per l’aerospazio, la difesa e la sicurezza (Aiad), Guido Crosetto, nel corso del webinar “Covid-19 e resilienza: ripartire dall’industria della difesa” organizzato da Rivista italiana difesa (Rid). Crosetto ha sottolineato l’importanza dell’industria della difesa “per un paese che continua ad avere ambizioni da declinare anche nei prossimi decenni”. Il settore della difesa, per il presidente dell’Aiad, è uno degli ultimi comparti di industria avanzata presenti in Italia, “che ci colloca fra primi 10 posti al mondo, e su cui si continua a investire per ricerca e sviluppo”. Si deve quindi stabilire per il comparto della difesa “quanto vogliamo investire e in che ambito”, secondo Crosetto. “Non possiamo essere presenti in tutti i settori, si deve fare una scelta industriale in base alle eccellenze e al panorama che abbiamo davanti”, ha aggiunto. La difesa è il settore con i tempi di reazione più veloci per ridare ricadute nel circuito economico nazionale, ha spiegato ancora Crosetto. “Il settore della difesa è uno di quelli su cui fare affidamento per la ripresa nei prossimi 18-20 mesi. Bisogna aumentare ora gli investimenti in difesa perché è in questo momento che si vincono le sfide globali e si piantano i semi” per i programmi che potranno dare dei risultati, ha concluso il presidente dell’Aiad.(Frm)