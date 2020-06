Russia: aperti i confini anche a stranieri per cure sanitarie o visite a familiari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro russo, Mikhail Mishustin, ha firmato un decreto che consente a russi e stranieri di entrare e uscire dal paese per cure o per far visita a parenti stretti. Il decreto è entrato in vigore. Il capo del gabinetto in una riunione del Consiglio di coordinamento del governo sulla lotta contro il coronavirus ha annunciato l'adozione di tale decisione. L'attraversamento delle frontiere della Federazione Russa è stato interrotto il 16 marzo. Il decreto riguarda le persone che entrano nella Federazione Russa a fini di trattamento sanitario. Le persone dovranno presentare documentazione confermate da strutture sanitarie per il trattamento medico. Le esenzioni si riferiscono inoltre a "persone che entrano nella Federazione Russa per prendersi cura di parenti in condizioni di necessità (coniugi, genitori, figli, genitori adottivi, figli adottivi), tutori e fiduciari".(Rum)