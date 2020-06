Cultura: Campidoglio, gli eventi digital su web e social fino al 14 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma Capitale della cultura, aderisce alla campagna rintracciabile con l'hashtag "iorestoacasa" e raccoglie le attività culturali web e social sotto l'hashtag "laculturaincasa". Sono tantissimi gli appuntamenti, gli approfondimenti e i video che le istituzioni culturali di Roma Capitale mettono a disposizione online per tutti, per tutta Italia, in questo periodo. Questi alcuni dei contenuti digital disponibili per la settimana fino al 14 giugno. Musei civici: Dopo la riapertura di tutti i Musei civici di Roma Capitale, i Fori imperiali e il Circo Massimo, previa prenotazione obbligatoria per tutti, prosegue l'attività digital con le diverse rubriche social, a cominciare con la rubrica "ilmuseoincasa". Martedì 9 Radio Canonica alle 15.00 continua il progetto del Museo Pietro Canonica che ripercorre la vita dell'artista piemontese mentre alle 17.00 Radio Civette propone il videoracconto sui rapporti tra l'età moderna e la civetta, misterioso volatile simbolo della Casina delle civette. Mercoledì 10 alle 15.00 "connoilungolemura" sulla pagina Facebook, il Museo delle Mura racconterà i Cenacoli muraioli e, alle 17.00, un video saluterà l'arrivo della mostra Alchimie di terre e di luce dell'artista faentino Guerrino Tramonti alla Casina delle Civette di Villa Torlonia. Prosegue venerdì 12 la rubrica Roma e gli altri. Voci di popoli, proposta dai Musei Capitolini, raccontando una rara testimonianza privata di culto locale, la dedica a Zeus Olybrios da parte di un militare della provincia della Cilicia. L'appuntamento con gli astronomi del Planetario di Roma prevede per mercoledì 10 l'ultima puntata di Astri in Comune, dedicata alle Religioni astrali e culti misterici dell'antichità. Inoltre, nella prossima rubrica sulla pagina Facebook del Museo di Zoologia, lunedì 8 si parlerà dell'Arvicola acquatica, una specie a rischio di roditore. (segue) (Com)