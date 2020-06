Cultura: Campidoglio, gli eventi digital su web e social fino al 14 giugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Biblioteche di Roma: mentre hanno iniziato a riaprire alcune biblioteche, proseguono le iniziative digital a cominciare da lunedì 8 alle 18.00 con l'ultimo incontro della rubrica Letture d'Oriente. Un viaggio tra gli autori e le case editrici di narrativa orientale, a cura del Servizio Intercultura in collaborazione con la Biblioteca Nelson Mandela. La casa editrice dei Merangoli, propone un'altra raccolta di poesie giapponesi intitolata Minimal, di Tanikawa Shuntarō (2019), considerato il più famoso e anche il più letto poeta giapponese vivente, non solo in patria, ma anche all'estero. Ne parlerà Diego Martina, curatore e traduttore della raccolta. Si potranno rivedere tutti i video sul sito di Roma Multietnica e sulla pagina Facebook della biblioteca Nelson Mandela. Martedì 9 appuntamento con il Premio Strega, dalle 18.30 diretta streaming dalla Camera di commercio di Roma, sala del Tempio di Adriano, sul sito di Rai cultura e del Premio Strega, sarà possibile assistere allo scrutinio pubblico per la selezione della cinquina dei cinque finalisti 2020. Tra i componenti della giuria anche 15 circoli di lettura delle Biblioteche di Roma (Arcipelago, Collina della Pace, Villino Corsini, Casa delle Traduzioni, Europea, Laurentina, Villa Leopardi, Borghesiana, Ennio Flaiano, Guglielmo Marconi, Elsa Morante, Nelson Mandela, Aldo Fabrizi, Sandro Onofri, Longhena) che esprimeranno le proprie preferenze attraverso un voto collettivo. E' il terzo anno consecutivo che gli appassionati lettori romani dei Circoli di lettura partecipano alla selezione e alla votazione dei 12 finalisti del Premio Strega. Sul Bibliotu il catalogo on line delle Biblioteche di Roma, sono disponibili per il prestito su prenotazione, anche in versione e-book, molti dei 12 libri candidati.Sulla pagina Facebook della biblioteca Borghesiana mercoledì 10 per l'iniziativa "trafantasiaevalori", saranno proposte brevi bibliografie tematiche per adulti e ragazzi e consigli di lettura corredati da recensioni, immagini di copertina e link a risorse analogiche e digitali disponibili sul catalogo del Bibliotu e sulla piattaforma Mlol. (segue) (Com)