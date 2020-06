Cultura: Campidoglio, gli eventi digital su web e social fino al 14 giugno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La Biblioteca Nelson Mandela prosegue l'iniziativa di promozione della lettura attraverso il gioco IndovinaLibro che consiste nell'indovinare, attraverso 5 indizi, il titolo di un libro. Ancora mercoledì 10 Variazioni sul tema: partendo da una frase, i lettori potranno riscriverla attenendosi alle indicazioni date. Ci saranno così tante fantasiose e divertenti varianti della stessa storia e saranno pubblicate le più originali in un post sulla pagina Facebook. Irrinunciabile appuntamento giovedì 11 alle 18, nell'ambito de Il Maggio dei Libri, per il ciclo In diretta con l'autore si svolgerà l'incontro in diretta Facebook sulla pagina di Biblioteche di Roma Ho fatto la spia di Joyce Carol Oates, il romanzo tratta dell'uccisione violenta di un afroamericano e che, alla luce dei recenti avvenimenti, diventa una lettura di estrema attualità. A presentare il libro online ci saranno Teresa Ciabatti, scrittrice e appassionata studiosa di Joyce Carol Oates e lo scrittore Marco Archetti. La lettura, insieme all'ascolto della buona musica e alla visione di un bel film sono stati il kit di sopravvivenza culturale di molti in questo periodo di lockdown. Le Biblioteche indirizzano gli utenti alla scelta di libri, film e cd musicali da prenotare sul catalogo del Bibliotu, attraverso giochi e rubriche di approfondimento. La Biblioteca Europea propone sulla propria pagina Facebook il consueto Jukebox letterario martedì 9, giovedì 11 e sabato 13 con la pubblicazione di storie abbinate ad una canzone e un suggestivo percorso di libere associazioni per ispirare la lettura e l'ascolto musicale con uno spirito diverso. Sempre sulla pagina facebook continua inoltre la rubrica Prima li leggo poi li vedo: dalla penna di grandi autori sono nate le trame più famose, che tutti noi conosciamo anche grazie ai film, la biblioteca ogni settima consiglia la lettura di un libro a cui abbinare, poi, la visione del film relativo. La Biblioteca Galline Bianche propone per venerdì 12 L'autore della settimana, appuntamento di approfondimento su un autore (scrittore, regista, ecc). Sempre venerdi 12 la biblioteca Nelson Mandela presenta nell'ambito dell'iniziativa Visite virtuali (o quasi). Un tour casalingo del nostro territorio, un viaggio virtuale, o quasi, nei luoghi di interesse culturale e naturalistico del Municipio VII e limitrofi.