Cultura: Campidoglio, gli eventi digital su web e social fino al 14 giugno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Palazzo delle Esposizioni: è in corso, fino al 26 luglio, la grande antologica su Jim Dine, realizzata con la collaborazione dell'artista e curata da Daniela Lancioni. La mostra presenta circa 80 opere provenienti da collezioni pubbliche e private, europee e americane, oltre a una selezione di video interviste e un esaustivo apparato iconografico che restituisce la memoria visiva dei celebri happening raccontati dalla voce dello stesso Jim Dine. Nel suo insieme, può dirsi articolata in due parti che rispondono ciascuna a un diverso criterio espositivo. Una prima parte si dispiega nelle sei sale intorno alla Rotonda del Palazzo delle Esposizioni dove le opere sono ordinate secondo un criterio cronologico pensato per lasciare a vista scarti, sorprese e metamorfosi del lavoro di Jim Dine e per non scalfire il senso di orientamento dei visitatori e delle visitatrici. La seconda parte occupa le ultime due grandi sale del percorso espositivo allestite per mano dello stesso artista che le ha trasformate in due ambienti di grande impatto emotivo e visivo. Con la pubblicazione di un nuovo video e di nuove immagini continua sul sito e sui canali social la mostra Condizione Assange. Quaranta ritratti di Miltos Manetas, ospitata presso la Sala Fontana. Il racconto si sviluppa dalla fase dell'allestimento all'arrivo delle opere, anche grazie al dialogo in più puntate in corso tra Cesare Pietroiusti e Miltos Manetas. Queste sono le uniche modalità per esplorare questa mostra, che rimane non visitabile fisicamente anche dopo la riapertura delle sale, per offrire una riflessione sulla condizione di isolamento che ha ci ha coinvolto negli ultimi mesi. Macro: sul sito del Museo di arte moderna e contemporanea la sezione extra si aggiorna con anticipazioni e approfondimenti sulla mostra Museo per l'immaginazione preventiva - Editoriale che aprirà il 17 luglio. Nel corso della settimana la sezione Dispatch presenta una nuova puntata del bollettino sonoro del museo, mentre sui profili Instagram e Facebook continua il racconto per opere e immagini del manifesto di Museo per l'Immaginazione preventiva e sul profilo Spotify si aggiunge una nuova playlist del weekend. E' ancora aperto l'invito a inviare la propria cartolina d'artista grazie all'opera Museum as Bureau of Communication creata da Olaf Nicolai. Basta indicare il messaggio e il destinatario, sarà poi il museo a fare da mediatore, scegliendo l'immagine dell'opera che lo accompagnerà. (segue) (Com)