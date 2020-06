Cultura: Campidoglio, gli eventi digital su web e social fino al 14 giugno (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Teatro di Roma: in attesa di ritrovarsi di nuovo a teatro il Teatro di Roma propone al pubblico di condividere pensieri, riflessioni, desideri e suggerimenti scrivendo alla mail "community@teatrodiroma.net". E se il teatro fosse un'estensione della vostra casa, come la preparereste perché sia di nuovo attraversabile da tanti? Che forme assumeranno l'arte e la cultura? Che rapporto vorremmo che avessero con la città?: tre domande a cui rispondere per pensare al modo più adatto per tornare a teatro e per farlo insieme ai suoi spettatori, invitandoli a prendere parte al nostro processo di immaginazione. Come già dalla scorsa settimana i Dialoghi condotti dal direttore artistico Giorgio Barberio Corsetti si sono aperti a punti di vista altri, teatrali e oltre la scena, anche mercoledì 10 alle 19.00 si proseguirà su questa linea per nutrire di nuovi contributi la riflessione sul presente, sugli scenari che stiamo vivendo e sulla città. Si inaugura, così, un percorso di riflessione che avrà come oggetto Roma e coinvolgerà figure differenti ma tutte accomunate dall'amore e la profonda conoscenza della città. Protagonista dell'appuntamento è Luca Bergamo, vicesindaco e assessore alla Crescita culturale di Roma Capitale. Appuntamento settimanale con il Laboratorio Piero Gabrielli che, giovedì 11 alle 16.00, attingendo da La forchetta fidanzata. Poesie sui segnali stradali di Nicola Cinquetti, propone La patente poetica, un breve percorso poetico inventato a partire da otto segnali stradali. Un gioco di rilettura dei segni, simile a quello messo in atto dallo street artis Clet Abraham che interviene sui cartelli stradali. Il video – con gli attori della Piccola Compagnia del Piero Gabrielli è tratto dalle prove on-line dello spettacolo Un cabaret poetico. Mentre Radio India si prepara a rinascere in una nuova forma, Fabio Condemi e i suoi ospiti ci accompagnano nelle ultime tre tappe di Specie di spazi, l'itinerario radiofonico con il quale in questi mesi il giovane regista si è interrogato su cosa siano gli spazi: "quelli che occupiamo, che abitiamo e percorriamo ma anche quelli che rappresentiamo, ricordiamo, progettiamo, ripensiamo e coi quali siamo in costante relazione".