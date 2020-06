Cultura: Campidoglio, gli eventi digital su web e social fino al 14 giugno (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da venerdì 12 alle 18.30 l'appuntamento è con letture, ascolti, incontri, interviste a cura di Fabio Condemi in complicità con autori, ricercatori, attori e attrici, con cui si concluderà l'attraversamento dei dieci capitoli del testo del 1974 di Georges Perec. Nei Teatri di Cintura prosegue al Teatro del Lido la programmazione di martedì 9 alle 21.00 con il terzo appuntamento di A me gli occhi (e le orecchie) una produzione Teatro Villa Pamphilj, Teatro del Lido di Ostia, Teatro Tor Bella Monaca; questa settimana è la volta de I cavalieri della favola Gioconda di Andrea Calabretta, con le illustrazioni di Lorenzo Terranera e le voci di Andrea Calabretta, Maddalena Rizzi, Cristiano Petretto e Veronica Olmi. Mercoledì 10 alle 17.00 L'Occhio Estraneo Cineforum Online, con la pillola critica a cura del professor Donato Di Stasi, dedicata a Palombella Rossa di Nanni Moretti. Venerdì 12 alle 19.00 il professor Marcello Teodonio assieme a Stefano Messina presentano il quarto appuntamento di Roma: personaggi e interpreti: La platea di Roma è terribile. Nel fine settimana, doppio appuntamento in collaborazione con RadiAttiva: sabato 13 alle 19.00 per le Conversazioni Resistenti, Chiara Becchimanzi intervista il Maestro Mario Corvini per parlare di musica, progetti futuri e ripartenze; domenica 14 alle 17.00 per le Interviste Possibili Chiara De Angelis intervista Maria Fares dello studio di animazione Lanterna Magica, per parlare di Sepulveda e della collaborazione con lo studio per la realizzazione de La Gabbianella e il gatto. Dal 10 al 24 giugno una nuova mostra virtuale, per il ciclo Miaohaus Virtual Exhibition: Miaoart Pixel Puzzle con le opere prodotte da bambini da 3 a 11 anni, raccolte attraverso l'Open Call Pixel Puzzle. Prosegue la formazione online con il Progetto Fattore Ostia a cura di Tamara Bartolini, Michele Baronio, Simona Olive e Mirko Pierri; mentre lunedì 8 alle 17.00 terzo appuntamento de Il Teatro come Strumento Formativo a cura di Paola Sacco, con un modulo formativo dedicato alla Didattica Digitale. Proseguono le incursioni artistiche del Teatro Tor Bella Monaca sulla pagina Facebook, sul canale YouTube e sul sito, appuntamento martedì 9 alle 18.00 video rubrica Caro Diario ti scrivo con ricordi e commenti degli spettatori del Tbm. (segue) (Com)