Cultura: Campidoglio, gli eventi digital su web e social fino al 14 giugno (7)

- Sempre martedì alle 21.00 terzo appuntamento de A me gli occhi con I Cavalieri della Favola Gioconda storia di Andrea Calabretta, illustrazioni di Lorenzo Terranera, in collaborazione con Tic online; giovedì 11 alle 21.00 video riflessioni Penso, quindi sono? Alioscia con L'Arché di e con Alioscia Viccaro contradditori, monologhi, pensieri in movimento in chiave ironica sulla situazione attuale; venerdì 12 alle 18.00 Bambini in Arte, un progetto a cura di Serena Santirocco con un laboratorio su Picasso; sabato 13 alle 18.00 la quinta e ultima puntata di Franz&Nando di e con Stefano Zanoli e Andrea Murchio; domenica 14 alle 18.00 continua Il diario di un non intubabile dai testi di Alessandro Benvenuti con Andrea Murchio. Al Teatro Villa Pamphilj continua il palinsesto digital che propone martedì 9 alle 21.00 I Cavalieri della favola gioconda di Andrea Calabretta, terzo racconto della serie dedicata ai giovanissimi A me gli occhi (e le orecchie); mercoledì 10 alle 18.00 per Il Palcoscenico della Legalità - storie 2.0, l'episodio Storie dalla Lombardia. I consulenti, con Daria D'Aloia e Vincenzo D'Amanto; venerdì 12 alle 15.00 con "jazzhome" Il jazz non sarà messo in quarantena, il diario nei giorni di isolamento della batterista Cecilia Sanchietti e alle 18.00 Paolo Pecorelli e Checco Galtieri, in Didattica, che spettacolo! a dialogo con Giusi Cataldo e Linea Ensemble; sabato 13 alle 11.00 Sing-a-long, inglese e musica per piccolissimi con Diego di Vella e Livia Adinolfi e alle 15.00 Anna Maria Piccoli in Anarchy in the U kitchen con citazioni letterarie, musica dal vivo e ricette per frittata; domenica 14 alle 12. La vignetta di Fabio Magnasciutti, uno dei più apprezzati disegnatori per riflettere e sorridere con profonda leggerezza. (segue) (Com)