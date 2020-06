Cultura: Campidoglio, gli eventi digital su web e social fino al 14 giugno (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Teatro dell'Opera: Il teatro digitale dell'Opera prosegue con un'opera e un balletto visibili in streaming gratuito grazie alla collaborazione con RaiPlay, e con gli immancabili spazi affidati al maestro Giovanni Bietti. Si parte martedì 9, ed anche mercoledì 10 e giovedì 11, con Marco Spada (Marco Spada ou La fille du bandit), balletto rappresentato raramente e rivedibile in un'edizione molto speciale, quella storica del 1981 con regia, coreografia, scene e costumi di Pierre Lacotte e Rudolf Nureyev nel ruolo del protagonista. Dirige le musiche di Daniel François Esprit Auberil maestro Alberto Ventura. Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 il sipario si rialza virtualmente su un recente successo Evgenij Onegin, capolavoro di Čajkovskij, ultima opera andata in scena a febbraio in lingua originale prima del lockdown, affidato alla bacchetta di James Conlon. L'allestimento, creato da Robert Carsen nel 1997 per il Met di New York, ha visto la sua prima italiana proprio in questa occasione al Costanzi, con Peter McClintock regista collaboratore, scene e costumi di Michael Levine, luci di Jean Kalman, coreografia di Serge Bennathan. Non mancano gli appuntamenti con l'Opera in pillole che si arricchisce di due nuovi episodi lanciati sui canali social del Teatro: mercoledì 10 Il Diabolus in musica, sabato 13 La scena di magia. Lanciate sui social le "pillole", di poco più di dieci minuti l'una, possono essere riviste anche da chi le avesse perse: la rubrica "Opera in Pillole" completa è sempre disponibile online sul canale You Tube dell'Opera di Roma. Auditorium Parco della Musica: prosegue con "AuditoriumLives" il palinsesto online della Fondazione sui canali Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Telegram. Tra gli altri appuntamenti, lunedì la consueta rubrica Ascendenti Musicali. Martedì 9 le Lezioni di Storia, un ciclo di lezioni dedicate alle grandi opere dell'uomo, dalle piramidi a Versailles, dal teatro alla Scala a Piazza San Marco. Giovedì 11 presenteremo un video di Federica Michisanti che suonerà un brano tratto dal nuovo album Jeux de Couleurs in uscita il giorno successivo per l'etichetta Parco della Musica Records. Venerdì 12 per il ciclo Lezioni di rock, Ernesto Assante e Gino Castaldo ci condurranno alla scoperta di The Doors e gli sciamani della California. La domenica sarà come sempre dedicata alla scoperta dell'Auditorium e dei suoi magnifici spazi, musei e sale. (segue) (Com)