Cultura: Campidoglio, gli eventi digital su web e social fino al 14 giugno (9)

Casa del cinema: consueta partenza con I lunedì della Cineteca per la nuova settimana social della Casa del Cinema. La rubrica realizzata in collaborazione con Csc-Cineteca nazionale ripropone oggi, lunedì 8 giugno alle ore 10.30, l'incontro con Giuseppe M. Gaudino e Isabella Sandri, ex allievi della scuola, realizzato in occasione degli 80 anni del centro sperimentale di cinematografia. Martedì 9 giugno sarà il turno del primo appuntamento settimanale con La cineteca del direttore in cui Giorgio Gosetti parlerà di Lawrence d'Arabia di David Lean(ore 10.30). Seguiranno le riflessioni su Ran di Akira Kurosawa (giovedì 11 giugno ore 10.30) e su Il Gattopardo di Luchino Visconti (domenica 14 giugno ore 16.30). Mercoledì 10 giugno, invece, tornerà la rubrica La parola al critico con Fabiana Sargentini che, nella sua rubrica Fictionmania, parlerà della serie tv The Romanoffs (ore 10.30). Fine settimana all'insegna delle storiche rubriche: venerdì 12 giugno alle 10.30 appuntamento con Villa Borghese: profumo di cinema, ricordi di film e attori, di set e di ciak dalla Casina delle Rose alla Casa del cinema, a cura di Mario Di Francesco. Sabato 13 giugno alle 16.30 tornerà Jonathan Giustini con la quarta puntata del suo Cinema inCanto. Il suo viaggio tra le grandi canzoni del cinema raccontate in modo asincronico e suggestivo si concentrerà questa settimana su Sandokan e le musiche dei fratelli Guido e Maurizio De Angelis. Nella stessa giornata, ma alle ore 11, previsto anche l'appuntamento con le Lezioni di Cinema del passato questa volta con il coraggioso regista iraniano Mohsen Makhmalbaf, che nel 2005 incontrò il pubblico in occasione di Asiaticafilmmediale - Incontri con il cinema asiatico. Domenica 14 giugno alle ore 11 tornerà il mondo del documentario con i consigli di Maurizio di Rienzo, curatore della rassegna ItaliaDoc, che parlerà di Citizen Rosi di Didi Gnocchi e Carolina Rosi.