Cultura: Campidoglio, gli eventi digital su web e social fino al 14 giugno (10)

- Fondazione Cinema per Roma: Backstage, il cinema e i suoi mestieri è l'iniziativa realizzata dalla fondazione che raccoglie in video una serie di testimonianze firmate da alcuni dei più noti e apprezzati professionisti del grande schermo. Nel corso della settimana saranno condivise le clip dei due celebri doppiatori Francesco Pannofino (voce di attori come Denzel Washington e George Clooney) ed Emanuela Rossi (Emma Thompson, Michelle Pfeiffer), e della segretaria di edizione Fabrizia Iacona che ha lavorato al fianco di registi del calibro di Ermanno Olmi e Paolo Virzì. Tutte le clip saranno condivise alle 12.00 sul sito www.romacinemafest.org e attraverso i canali social della Fondazione "Romacityfest". Nuovo Cinema Aquila: ultima settimana sui canali social de "ildiariodellachiusura". Mercoledì 10 sarà il turno de L'Aquila in pillole brevi segnalazioni su film di ieri e di oggi particolarmente adatti al pubblico della sala: per condividere informando e strappando un sorriso (l'ultima segnalazione ha riguardato Home of the Brave di Laurie Anderson) "laquilainpillole". Venerdì 12 Diario, come ogni venerdì, renderà disponibili per la pubblica visione i cortometraggi selezionati dallo staff, il tutto per la durata di una settimana Il Maggio di Milano, sezione dedicata ai lavori del capoluogo lombardo - sarà visibile Limites di Giulia Landi "icortidellaquila", "aicorticiteniamo", "ilmaggiodimilano". Infine domenica 14 saranno consigliate le migliori pellicole scelte per i propri fedelissimi tramite sondaggi, dando massima precedenza a quelle visibili gratuitamente, per le quali verrà fornito direttamente il link per la visione (l'ultima proposta ha riguardato 'Eraserhead-La mente che cancella' di David Lynch). (Com)