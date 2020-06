Coronavirus: Fontana e Bolognini a sede Banco Alimentare, sostegno fondamentale anche durante emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Associazione Banco Alimentare della Lombardia è un ente che svolge un compito di capitale importanza nel contrasto allo spreco e alla povertà alimentare. Regione Lombardia sarà sempre al suo fianco per riuscire ad aiutare quante più persone possibili. In questi mesi difficili è emersa con evidenza l'importanza di questa realtà con un incremento delle richieste di sostegno aumentate del 40%. Per questo ringraziamo il presidente Dario Boggio Marzet, il direttore Marco Magnelli e tutti i volontari impegnati in un prezioso ed efficace lavoro". Questo il commento del governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana e dell'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità Stefano Bolognini al termine della visita di oggi alla sede e al magazzino di Muggiò/MB dell'Associazione Banco Alimentare della Lombardia 'Danilo Fossati' onlus. "È giusto ringraziare - ha aggiunto l'assessore Bolognini - tutti coloro i quali danno quotidianamente il loro contributo a quest'opera fondamentale. Giova ricordare che Regione Lombardia sin dal 2006 si è impegnata nel contrasto allo spreco alimentare, dotandosi dei necessari strumenti normativi, costituendo la Consulta regionale per la promozione del diritto al cibo e attuando, negli ultimi anni, piani d'azione biennali". "Attualmente, per il biennio 2019-2020 - ha detto ancora Bolognini - sono stati stanziati da Regione Lombardia 2,5 milioni di euro (quasi 1 milione in più del precedente piano 2017-2018), che hanno finanziato 10 progetti ed enti, i più importanti dei quali sono, appunto, il Banco Alimentare della Lombardia e la Caritas Ambrosiana". (segue) (Com)