Coronavirus: Fontana e Bolognini a sede Banco Alimentare, sostegno fondamentale anche durante emergenza (2)

- "Per Regione Lombardia - ha proseguito l'assessore Bolognini - l'Associazione Banco Alimentare della Lombardia rappresenta uno tra gli interlocutori più importanti per il confronto sui temi del contrasto alla povertà alimentare attraverso il recupero e la distribuzione delle eccedenze, considerando soprattutto il fatto che Banco Alimentare, con il suo impegno straordinario, raggiunge e assiste più di 215.000 persone, tra le quali circa un quarto sono bambini di età compresa tra 0 e 15 anni. Per questo è un dovere per noi supportare attivamente chi svolge questo servizio fondamentale". Dal 2017 al 2020 sono stati assegnati contributi da Regione al Banco Alimentare della Lombardia pari a circa 1,5 milioni di euro, 800.000 nel biennio 2019-2020. Gli obiettivi sono molteplici: dal consolidamento dell'attività di raccolta e distribuzione di cibo per persone bisognose allo sviluppo di azioni di rete attivate negli anni dal Banco Alimentare in tutta la regione. Risultano essere infatti 1.167 le strutture caritative con un rapporto formale con l'Associazione e 2.945 i donatori stimati in tutta la Lombardia, comprendenti Grande Distribuzione, ristorazione organizzata, collette alimentari e altro, per un totale di 14.400 tonnellate di prodotti alimentari recuperati. Oltre a queste attività, il Banco Alimentare si occupa di comunicare e sensibilizzare i cittadini su tematiche come la cultura dell'alimentazione e la corretta gestione dei cibi. (segue) (Com)