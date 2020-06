Coronavirus: Fontana e Bolognini a sede Banco Alimentare, sostegno fondamentale anche durante emergenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio rivolgere un plauso particolare all'Associazione - ha aggiunto Bolognini - per il prezioso lavoro svolto durante il periodo più duro della pandemia. A regime necessariamente ridotto e nonostante molte difficoltà dovute alle misure di contenimento, Banco Alimentare e i suoi volontari hanno continuato ad operare a fronte di un inevitabile aumento di richieste". "Non smetteremo mai di ringraziare quelle persone, molte fra loro di giovane età - ha chiosato Bolognini - che si sono rese disponibili per opere di volontariato durante una delle emergenze più pesanti degli ultimi decenni. Non sono certo stupito da una tale generosità e attenzione verso il prossimo: nella nostra regione, anche in tempi 'normali' un lombardo su sette è impegnato ad aiutare gli altri ed è anche da aspetti come questi, a volte poco evidenziati e mai troppo sottolineati, che dobbiamo ripartire per uscire da questa crisi". "Ringraziamo il presidente Attilio Fontana per la sua visita, importante riconoscimento di stima e testimonianza di una partnership consolidata" ha dichiarato Dario Boggio Marzet, presidente di Banco Alimentare della Lombardia. "La collaborazione con la Regione - ha proseguito Boggio Marzet - rappresenta un modello virtuoso di sussidiarietà e di come il lavoro insieme delle istituzioni e il 'terzo settore' sia una componente indispensabile per la ripartenza della nostra regione e dell'Italia". (Com)