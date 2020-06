Valle d'Aosta: assessore Certan, garantiremo rientro a scuola in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo tutti d’accordo sul fatto che la scuola valdostana debba essere di qualità. È proprio per questo motivo che l’amministrazione regionale sta lavorando per programmare un rientro a scuola con classi in presenza, perché siamo convinti che, oltre ai saperi, nella scuola, contano le relazioni tra insegnati, studenti e famiglie". Lo ha affermato in una nota l'assessore regionale Chantal Certan dopo l'incontro di oggi con i sindacati della scuola: "Siamo inoltre convinti che sia prioritario garantire ai nostri studenti un ritorno tra i banchi, in sicurezza, ed è con questo obiettivo che abbiamo previsto il disegno di legge, appena approvato dal governo regionale, e che è ora all’attenzione del consiglio regionale. Si tratta di un documento che ha voluto dare una prima risposta alle criticità emerse in questo periodo di emergenza sanitaria ma che è aperto ad integrazioni volte a migliorarlo". Quindi ha concluso: "Con questo intento, domani incontrerò i sindaci, mentre oggi abbiamo potuto programmare, già per la prossima settimana, una riunione con le organizzazioni sindacali. Ribadisco che solo un onesto e trasparente confronto e una reale sinergia, nella quale ognuno svolga il suo ruolo, tra gli attori coinvolti può portare alla definizione di un corretto percorso scolastico per i nostri ragazzi nei prossimi mesi". (Ren)