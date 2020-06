Elezioni: Lega su italiani all'estero, M5s non voleva voto elettronico?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega presenta un emendamento per far votare gli italiani all'estero tramite voto elettronico, ma il M5S e la maggioranza respingono questa proposta di libertà e trasparenza. Così in una nota i deputati della Lega Paolo Formentini e Igor Iezzi. "E' vergognoso che il M5s che da sempre sbandiera questa volontà, all'atto pratico, sia il primo a negarlo", si legge. "Quella che è stata una conquista di civiltà e democrazia come il voto degli italiani all'estero poteva non essere più inficiata da abusi e truffe documentate, come purtroppo abbiamo visto in questi ultimi anni. Evidentemente - concludono - a questa maggioranza non interessa restituire dignità al voto di tanti connazionali che vivono fuori dal nostro Paese".(Com)