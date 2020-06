Lavoro: Grasso (Leu) su caporalato, diritti e dignità vengono prima di economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Liberi e uguali Pietro Grasso pubblica su Facebook la foto dell'uomo ucciso in Sicilia dopo le denunce contro il caporalato nella sua terra. "Lui è Adnan Siddique - scrive Grasso -, è stato ucciso a coltellate a Caltanissetta e le indagini seguono la pista della vendetta perché aveva denunciato lo sfruttamento dei braccianti. Una storia che fa rabbia. Lo dicevo qualche giorno fa e lo ribadisco - conclude l'ex presidente del Senato - il problema del caporalato ha a che fare prima di tutto con la dignità delle persone e la giustizia sociale, non solo con l'economia. Nasciamo tutti liberi e uguali e dobbiamo impegnarci perché questi diritti siano sempre garantiti, perché non ci siano più vittime innocenti". (Rin)