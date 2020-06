Sociale: Figliomeni (Fd'I), altra consulenza in Campidoglio è smacco alle povertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nomina di uno psicologo per affiancare Veronica Mammì nell'assessorato alle politiche sociali, "è l'ennesima consulenza esterna della giunta Raggi, l'ennesimo schiaffo in faccia alle tante persone della nostra città che vivono di stenti". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "Ci sarebbe tanto da indagare sulle competenze specifiche dal punto di vista politico-istituzionale del dottor Vito Rocco Genzano - aggiunge -, ma riteniamo che il sindaco abbia davvero superato il livello del ridicolo nominando ex articolo 90 Tuel, a quasi 60.000 euro l'anno, uno psicologo per tenere i rapporti con i cittadini e rispondere alle interrogazioni dei consiglieri, come nel caso del sottoscritto che peraltro ha ricevuto zero risposte alle tantissime proposte e richieste. Come Fratelli d'Italia - conclude - riteniamo che è sempre più manifesta l'incapacità di alcuni assessori e che, invece, tale gruzzoletto, in aggiunta alle tantissime altre consulenze esterne, potevano essere meglio impiegate per soddisfare le esigenze di qualche povera famiglia, specie in questo periodo di emergenza sanitaria". (Com)