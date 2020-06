Regno Unito: Sturgeon, secondo giorno senza decessi per coronavirus in Scozia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il secondo giorno consecutivo in Scozia non ci sono stati decessi causati dal coronavirus. Lo ha annunciato il primo ministro scozzese, Nicola Sturgeon, oggi in conferenza stampa. Sturgeon ha affermato che questo dato è molto incoraggiante, ma che non bisogna concludere che la crisi sia terminata. Infatti, ha detto il primo ministro scozzese, ci sono ancora buone probabilità che nuovi casi di coronavirus emergano nei prossimi giorni. Sturgeon ha poi indicato che chi è in autoisolamento per via di condizioni sanitarie pre-esistenti dovrà continuare a isolarsi fino al 31 di luglio. Il premier scozzese ha però aggiunto che presto il governo dovrebbe essere in grado di fornire linee guida mirate sui passi successivi per la lista di persone estremamente vulnerabili. Dal 18 giugno chi è più vulnerabile per il coronavirus potrà uscire per fare esercizio fisico, ma non potrà incontrarsi con persone di altri nuclei familiari o partecipare a sport di squadra come gli altri scozzesi. Il primo ministro ha auspicato che, se la lotta contro il virus continuerà come nei giorni passati, il 18 giugno la Scozia potrà iniziare la seconda fase di allentamento delle misure restrittive. Durante la seconda fase, gli scozzesi potranno incontrarsi con amici o familiari all'aperto e mantenendo le regole di distanziamento sociale. Alcuni negozi e aziende potranno probabilmente riaprire, e gli atleti professionisti potrebbero riprendere ad allenarsi.(Rel)