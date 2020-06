Lazio: Ciacciarelli (Lega), stato di calamità naturale per la Valle dei Santi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale della Lega Pasquale Ciacciarelli ha "richiesto alla Regione Lazio lo stato di calamità naturale per tutta la Valle dei Santi duramente colpita dalle eccezionali precipitazioni atmosferiche delle ultime ore che hanno portato all'allagamento della Superstrada 630, causando - afferma in una nota Ciacciarelli - dei danni gravi anche ad un ponte, facendolo crollare. In ginocchio anche gli agricoltori della zona che dovranno dire addio ai loro raccolti. Duramente colpiti i comuni di San Giorgio a Liri, Esperia, Vallemaio, Sant'Apollinare, Sant'Andrea. La Regione Lazio deve riconoscere a questa zona lo stato di calamità naturale". (Com)