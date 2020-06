Difesa: Bono (Fincantieri), investire dove c'è una solida base su cui puntare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia non può investire ovunque, ma deve intervenire dove esiste una base industriale seria su cui concentrare le risorse. Lo ha detto l’amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, prendendo parte al webinar “Covid-19 e resilienza: ripartire dall’industria della difesa” organizzato da Rivista italiana difesa (Rid). “Le aziende industriali devono fare una ricerca finalizzata al prodotto”, ha ricordato Bono, perché quest’ultimo potrà ripagare gli sforzi fatti. Se questo meccanismo fra prodotto e ricerca, o innovazione, viene meno, allora dovrebbe essere fatto dalle università o da centri specializzati nel settore. Si tratta di un meccanismo virtuoso per l’industria, altrimenti senza i clienti che “pagano” la ricerca non porta a un’espansione per il futuro. Molte risorse nel sistema Italia in passato sono state distribuite a pioggia, per periodi lunghi, senza tenere conto dei risultati sui prodotti, ha rilevato l’Ad di Fincantieri. Nel settore della difesa, il prodotto “è quello che si consegna al cliente”, senza passare per la ricerca su un prototipo. “Se abbiamo perso il treno su alcuni settori, mettiamoci una pietra sopra, e andiamo a investire dove abbiamo già delle basi importanti, che consentano di avere un maggiore peso anche a livello geopolitico”, ha detto Bono, il quale ha sottolineato che le consegne Fincantieri in ambito militare procedono nei tempi previsti. (Frm)