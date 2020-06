Trasporto aereo: Russia, compagnia S7 attende i permessi per riprendere i voli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea russa S7 è pronta a riprendere quanto prima i voli internazionali, non appena avrà ricevuto tutti i permessi necessari. Lo ha riferito il servizio stampa della compagnia aerea all'agenzia "Ria Novosti". "La compagnia aerea non ha fermato i voli durante la pandemia ed ha prestato particolare attenzione al mantenimento della funzionalità degli aeromobili, mantenendo al contempo operativo un certo livello di equipaggi. Gli aeromobili che non sono temporaneamente coinvolti nel programma sono pronti al volo in qualsiasi momento", ha precisato l'ufficio stampa di S7.(Rum)