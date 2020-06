Speciale infrastrutture: Veneto, interventi su pavimentazione in statali 14, 14 Var e Nsa 403

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas ha avviato gli interventi di ripristino della pavimentazione sulle statali 14 “della Venezia Giulia”, 14 VAR “Variante di Portogruaro” e sulla NSA 403 (ex statale 14), tutte nel territorio della città metropolitana di Venezia. Lo rende noto Anas in un comunicato. I lavori, per un valore complessivo di 1 milione e 200 mila euro, prevedono la rimozione dello strato di usura e del binder sottostante per uno spessore di circa 10 centimetri e la stesa dei nuovi strati di pavimentazione. Gli interventi, finalizzati a migliorare il livello di servizio delle infrastrutture, sono stati avviati sulla NSA 403 (ex statale 14) e proseguiranno nei prossimi giorni interessando la statale 14 “della Venezia Giulia” in tratti saltuari tra San Donà di Piave (km 37,860) e San Michele al Tagliamento (km 76,060 – confine regionale) e la variante di Portogruaro. (Com)