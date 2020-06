Speciale infrastrutture: Leonardo nel progetto europeo Race, lo spazio a sostegno della ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo, tramite e-Geos (joint venture tra Telespazio – controllata di Leonardo – e Agenzia spaziale italiana) supporta l'Agenzia spaziale europea (Esa) nella nuova iniziativa “Rapid Action coronavirus Earth observation” (Race). La piattaforma Race, svelata oggi durante un evento online, utilizza i dati dei satelliti di osservazione della Terra per misurare l'impatto delle misure di contenimento dovute al coronavirus e per monitorare la ripresa dopo il lockdown. Al fine di far luce sui cambiamenti in atto a livello sociale e socio-economico generati dalla pandemia da coronavirus, l’Esa e la Commissione europea hanno lavorato fianco a fianco per creare la piattaforma Race. Leonardo, tramite e-Geos fornisce l'accesso a immagini radar (Sar) ad altissima risoluzione di infrastrutture critiche ottenute dalla costellazione Cosmo-SkyMed dell’Agenzia spaziale italiana (Asi) e del ministero della Difesa. I dati raccolti sono utili per osservare i cambiamenti nei modelli delle attività condotte dall’uomo e per quantificare l'impatto economico dell'epidemia di coronavirus. Inoltre, e-Geos mette a disposizione di Race l'accesso a Cleos, la sua nuovissima piattaforma di dati e informazioni satellitari, per eseguire elaborazioni su larga scala, costruire e testare modelli di intelligenza artificiale e sviluppare applicazioni. (Res)