Speciale infrastrutture: Renzi su Ponte stretto di Messina, non farlo costerebbe più che costruirlo

- Fare il Ponte sullo stretto di Messina costa agli italiani meno di non farlo, ma questo non lo dice nessuno: pensiamo anche semplicemente all’effetto positivo che sta avendo il Ponte di Genova per la ripartenza. Così il leader di Italia viva, Matteo Renzi, durante un’intervista con “Fanpage”. “Visto che è già stata già fatta una gara e ci sono dei ricorsi, non realizzarlo costerebbe più che costruirlo, e sarebbe tra l’altro un modo per completare l’alta velocità”, ha detto il senatore, aggiungendo che “chiaramente finché le ferrovie della Sicilia sono in quelle condizioni sembra esagerato parlare del Ponte, ma le due cose si possono fare insieme”. (Rin)