Speciale infrastrutture: sindacati, con Mit al lavoro su Alitalia e decreti Rilancio e Semplificazioni

- Si è svolto in un clima positivo il confronto con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sugli emendamenti al decreto Rilancio, al decreto Semplificazioni e su Alitalia. Così una dichiarazione congiunta dei segretari generali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, rispettivamente Stefano Malorgio, Salvatore Pellecchia e Claudio Tarlazzi, a seguito di un incontro con il ministro Paola De Micheli. “Su Alitalia abbiamo avuto la conferma che le prossime due settimane saranno decisive per la nascita della newco con i relativi assetti manageriali e che sarà predisposto un piano di sviluppo all'insegna dell'unità aziendale e della tutela occupazionale", hanno detto i segretari generali, sottolineando che sugli emendamenti al decreto Rilancio “si sta lavorando ad una posizione convergente tra sindacati e ministero sui settori del trasporto pubblico locale, marittimo e portuale”. In particolare, hanno aggiunto, è stato chiesto l'inserimento di risorse specifiche per il servizio di bus scolastici e turistici e il ripristino di risorse, precedentemente tagliate, del fondo nazionale del trasporto pubblico. “Per i marittimi, abbiamo chiesto misure di protezione per i lavoratori che non hanno ammortizzatori e un miglioramento delle norme che regolamentano l'autoproduzione per il settore dei porti”, scrivono i segretari generali, aggiungendo che la discussione preliminare sul decreto Semplificazioni sarà ripresa nei prossimi giorni. (Com)