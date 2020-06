Speciale energia: Bulgaria, parlamento approva premesse legali per creazione compagnia petrolifera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento della Bulgaria ha approvato le premesse legali presentate dal governo per la creazione di una compagnia petrolifera nazionale. Secondo quanto riporta la stampa locale, le premesse sono state approvate sotto forma di emendamenti all'Atto che regola le riserve statali e i depositi di stoccaggio in tempo di guerra. La proposta è passata con 143 voti a favore, uno contrario e 4 astenuti. I depositi di carburante saranno creati e gestiti dalla compagnia petrolifera di Stato che dovrà garantire trasparenza e i minimi prezzi possibili per i consumatori. L'utilizzo delle riserve dovrà essere accessibile a tutti gli utenti a condizioni uguali e non discriminatorie. Secondo il testo, inoltre, l'ingresso dello Stato nel mercato dei carburanti è mirato ad accrescere la competitività nel mercato. (Seb)