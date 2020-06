Speciale energia: Descalzi (Eni), azienda sarà sempre di più cliente centrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni sarà in futuro sempre di più “cliente centrica” per poter dare una gamma completamente diverse dei prodotti. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, parlando all’iniziativa “Pianeta 2020” organizzata dal “Corriere della Sera”. “L'Eni avrà una piattaforma di trasformazione nel tempo che non avrà più le raffinerie di oggi”, ha dichiarato Descalzi, secondo cui “in tutte le trasformazioni bisogna cercare di mantenere infrastrutture: pipeline, compressori, turbine”. L’amministratore delegato di Eni ha ricordato che in Italia vi sono grandi opportunità per quanto riguarda lo stoccaggio di CO2 con uno dei più grandi hub per numero di stoccatori. (Res)