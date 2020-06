Speciale energia: Germania, per “Handelsblatt” governo adotterà strategia per l'idrogeno il 10 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo mesi di discussioni e di attese, il governo federale adotterà la strategia per l'idrogeno come fonte di energia alternativa il 10 giugno prossimo, il cui finanziamento avrà un costo di 11 miliardi di euro. È quanto afferma il quotidiano “Handelsblatt”. Il progetto mira a dotare la Germania di una propria industria dell'idrogeno, realizzando entro il 2040 capacità di elettrolisi da dieci gigawatt. La produzione dovrà essere promossa mediante esenzioni fiscali per l'elettricità derivante dagli impianti eolici e solari, che verrà impiegata nella generazione dell'idrogeno. Inoltre, il governo federale stanzierà due miliardi di euro per progetti internazionali relativi a tale fonte di energia. Le iniziative saranno in particolare rivolte all'Ue. Come spiega “Handelsblatt”, l'idrogeno generato con l'energia eolica o solare è considerato un combustibile centrale e rispettoso del clima, soprattutto per l'industria. Inoltre, “è chiaro che nel medio periodo l'idrogeno dovrà essere importato da regioni dell'Europa meridionale o dell'Africa ricche di sole e vento”. Per “Handelsblatt”, infatti, i soli impianti eolici e solari della Germania non saranno in grado di generare l'idrogeno necessario al paese. (Geb)