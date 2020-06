Speciale energia: Delrio (Pd), è tempo di transizione a 'modello verde' per crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Partito democratico alla Camera, Graziano Delrio, afferma che "celebrare seriamente la Giornata internazionale dell’ambiente mentre è aperta la riflessione sulle scelte di medio lungo periodo per la ripartenza dell’Italia vuol dire assumere un esplicito impegno ad orientare il modello di crescita sulla sostenibilità e su radicali politiche di riarmonizzazione con l’ambiente". In una nota il parlamentare osserva: "Soprattutto in queste ore non va dimenticato quel grido lanciato da Papa Francesco in una deserta piazza San Pietro il 27 marzo: 'Non abbiamo ascoltato il grido dei poveri e del nostro pianeta gravemente malato'. Dobbiamo prenderci cura della nostra casa comune se non vogliamo che i cambiamenti climatici e l’erosione delle risorse del pianeta minaccino costantemente la nostra salute e la nostra stessa vita. Ma è anche una battaglia per la giustizia sociale, un’azione forte contro le diseguaglianze e le ingiustizie provocate dallo sfruttamento del territorio, dal ricorso a fonti fossili di energia, dall’inquinamento dell’aria, dall’avvelenamento della terra e dei suoi prodotti". (Com)