Speciale energia: Agcm multa Enegan per pratiche scorrette e importi non dovuti addebitati agli utenti

La notizia della multa dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a Enegan non fa altro che confermare le gravi preoccupazioni espresse in passato dalla nostra Associazione per le pratiche scorrette messe in atto da tale società, a partire dall'attivazione di contratti non richiesta, all'insaputa degli utenti e per le quali era già stata multata. L'Autorità è intervenuta, come si dice nello stesso provvedimento, su sollecitazione di molti consumatori a partire da Federconsumatori. La sanzione irrogata dall'Agcm, pari a 2,8 milioni, è dovuta stavolta alla fatturazione di diverse voci di costo e penali per recesso non dovuto dagli utenti, nonché nell'omissione d'informazioni rilevanti e trasparenti sulla natura di tali oneri. "In particolare Enegan, in caso di recesso contrattuale, ha addebitato agli utenti oneri a titolo di recupero dei costi di attivazione che rappresentavano, viceversa, delle penali per l'uscita dal contratto, che la Società stornava in fattura solo a seguito dei reiterati reclami della clientela. La società, inoltre, ha proceduto ad addebitare agli utenti ulteriori oneri erroneamente determinati (oneri amministrativi), o non previsti dai contratti sottoscritti dagli stessi (oneri perequativi), oppure in contrasto con la disciplina vigente (oneri postali)" – riporta la nota dell'Autorità.