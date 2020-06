Speciale energia: crisi coronavirus, l'Angola taglia i carichi di petrolio diretti alla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Angola ridurrà il numero di carichi di petrolio da inviare alle società statali cinesi Sinochem e Unipec per pagare il proprio debito, mentre cerca di rinegoziare i termini di rimborso per far fronte all'impatto che la pandemia di coronavirus ha avuto sulla sua economia. Lo riferiscono fonti della stampa internazionale, ricordando che questa settimana le autorità di Luanda hanno annunciato di aver richiesto la riduzione del debito del G20 e di aver avviato colloqui avanzati con alcuni paesi che importano petrolio per ristabilire la situazione finanziaria del paese africano. Sinochem dovrebbe ricevere cinque carichi petroliferi a luglio invece dei sette o otto abituali, mentre Unipec - braccio commerciale del gigante cinese Sinopec - non dovrebbe riceverne neppure uno a fronte dei due o tre carichi abituali. Il forte rallentamento economico globale dovuto alla pandemia di coronavirus ha spinto i prezzi del petrolio Brent ai livelli più bassi mai registrati dalla fine degli anni '90 e i contratti petroliferi statunitensi in pagamento (futures) in negativo per la prima volta nella storia. Secondo la Banca angolana di sviluppo (Bfa), a maggio la produzione di petrolio in Angola è scesa a 1,3 milioni di barili al giorno a causa della cancellazione o del rinvio degli investimenti previsti quest'anno. Da gennaio ad aprile, le esportazioni di greggio del paese lusofono si sono stabilizzate a -0,2 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, anche se la principale difficoltà riguarda il loro valore, essendosi dimezzate. Il prezzo medio di un barile di petrolio greggio per l'esportazione è sceso a 29,6 dollari al barile, il 55 per cento in meno rispetto al prezzo di aprile. (Res)