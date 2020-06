Coronavirus: Tofalo (M5s), grande sforzo Difesa sotto occhi di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo, del Movimento cinque stelle, nel corso di un briefing al Comando operativo di vertice interforze dove è stato aggiornato dal comandante, generale di Corpo d'armata Luciano Portolano, ha affermato: "Sono stati mesi di grande lavoro per la Difesa impegnata a 360 gradi sull'emergenza Covid-19, un'esperienza senza precedenti. Siamo stati la prima nazione europea - ha continuato - a confrontarci con un nemico prima d'ora sconosciuto. L'Esercito italiano, la Marina militare, l'Aeronautica militare e l'Arma dei Carabinieri hanno dato il massimo, fin da subito, quando ancora non era ben chiaro a cosa saremmo andati incontro. La risposta della Difesa è stata immediata ed efficace, dimostrando di essere un assetto strategico e prezioso". Secondo l'esponente dell'esecutivo, "sono stati messi in campo complessivamente 214 medici e 328 infermieri per supportare il Servizio sanitario nazionale, oggi restano ancora in prima linea 42 medici e 67 infermieri. La Difesa ha impiegato inoltre 5 aerei e 71 elicotteri, per un totale di 164 missioni di volo e 243 mezzi pesanti per i trasporti interregionali dei Dispositivi di protezione individuale a favore della Protezione civile. I trasporti sanitari e in bio-contenimento hanno assicurato il rimpatrio di 85 nostri connazionali e 30 cittadini stranieri. Più di 6.500 posti letto sono stati allestiti in 78 infrastrutture militari". Il sottosegretario ha aggiunto: "I team specializzati sono intervenuti in 14 Regioni per eseguire le operazioni di sanificazione. Il dispositivo di 'Strade sicure' è stato potenziato con 753 unità per andare incontro alle richieste dei sindaci. Sono tante le lezioni apprese da questa emergenza senza precedenti che ha messo a dura prova il sistema Paese. Insegnamenti", ha concluso Tofalo, "che consentono di fare sempre meglio e di sfruttare al massimo le straordinarie capacità di ogni Forza armata per far fronte alle minacce future". (Rin)