Export: Abate (M5s), ripresa economica passa da made in Italy

- La ripresa economica del nostro Paese passa dal made in Italy. Lo afferma il capogruppo del M5s in commissione Agricoltura al Senato, Rosa Silvana Abate. “Con il Piano per l’Export – spiega in una nota - diamo un’importante accelerata per promuovere le nostre eccellenze. Grazie all’impegno del Ministro degli esteri Luigi Di Maio inoltre, che ha recepito i suggerimenti del nostro sottosegretario all’agricoltura Giuseppe L’Abbate, verranno inseriti sei esperti in tema di agricoltura nella rete diplomatico-consolare. Potenziamo così la rete e il lavoro delle nostre ambasciate per favorire la promozione dei prodotti della filiera agroalimentare. La ripresa economica passa attraverso questo settore. L’Italia continuerà a esportare i suoi prodotti, tra i migliori al mondo, con ancora più forza e orgoglio di prima”.(com)