Spagna: Banca centrale, calo Pil tra il 9 ed il 15 per cento nel 2020

- Il Pil spagnolo si ridurrà nel 2020 tra il 9 per cento e l'11,6 per cento, ma se si dovesse verificare lo scenario economico peggiore, si potrebbe arrivare fino al 15,1 per cento. Lo ha annunciato la Banca centrale spagnola, aggiungendo che la contrazione economica sarà molto grave ed è molto probabile che la Spagna nel 2022 non avrà recuperato il livello pre-crisi. Tuttavia, la Banca centrale ha ammesso che i suoi scenari sono costruiti in un ambiente di "elevata incertezza" e di "assoluta eccezionalità" almeno fino a quando non sarà disponibile un vaccino efficace. Una recrudescenza della pandemia del coronavirus e, di conseguenza, l'adozione di nuove misure di distanziamento sociale, potrebbero dar luogo a "problemi di solvibilità, con persistenti effetti negativi sulle attività economiche, maggiore distruzione delle imprese, disoccupazione di lungo periodo e minore disponibilità di finanziamenti a costi di finanziamento", si legge nella relazione della Banca centrale spagnola. (segue) (Spm)