Spagna: Banca centrale, calo Pil tra il 9 ed il 15 per cento nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le previsioni, la disoccupazione salirà quest'anno al 19,6 per cento per scendere al 18,8 per cento nel 2021 e al 17,4 per cento nel 2022. Il tasso di disoccupazione è però fortemente condizionato dai dati della cassa integrazione straordinaria (Erte) varata dal governo spagnolo per tutelare i lavoratori delle imprese messe a dura prova dalla pandemia che non tengono conto dei possibili licenziamenti che potrebbero verificarsi nel mercato una volta che tale strumento di protezione sociale avrà terminato la sua funzione. (Spm)