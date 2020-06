Cultura: palinsesto dedicato a Leonardo per il format digitale del Museo Nazionale di Scienza e Tecnologia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spazio a Leonardo da Vinci e alla mostra del 1939 a lui dedicata nel nuovo palinsesto di “Storie a porte chiuse”, il format digitale del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia nato durante la chiusura al pubblico per raccontare le sue storie più belle e sconosciute, che dal lancio a febbraio conta già 132 storie pubblicate. Protagonista del palinsesto di questa settimana sarà Leonardo da Vinci: la storia di domenica 14 giugno sarà dedicata a scoprire il dietro le quinte della controversa mostra di Leonardo e delle invenzioni italiane, tenutasi a Milano nel 1939, alla vigilia della seconda guerra mondiale. Tra le nuove storie del palinsesto che va da lunedì 8 a domenica 14 giugno, ci saranno inoltre tanti altri racconti speciali: martedì 9 un appuntamento pensato per i più piccoli alla scoperta degli ingredienti che rendono il gelato cremoso; mercoledì la giornalista scientifica Barbara Gallavotti parlerà degli effetti non Covid della Covid-19; venerdì 12 sarà la volta di “Voci della Scienza”, un progetto online nato nel 2013 per avvicinare il pubblico non specialistico al mondo degli archivi tecnico-scientifici, attraverso strumenti in grado di coniugare il rigore scientifico a una comunicazione coinvolgente; sabato 13 giugno la storia di “Apollo 11”, con il momento in cui Armstrong e Aldrin iniziarono la loro discesa sulla Luna alla ricerca del miglior punto per atterrare. (com)