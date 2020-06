Imprese: Fraccaro su Patto export, così Italia più competitiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, afferma che "il Patto per l’export prevede 1,4 miliardi di euro a sostegno delle nostre aziende che esportano all’estero: un grande piano di rilancio del made in Italy - sottolinea su Facebook - voluto dal ministro Luigi Di Maio che dà una spinta decisiva alla ripartenza e alla competitività del Paese. Portiamo sempre più in alto il buon nome dei prodotti italiani nel mondo come sinonimi di eccellenza, innovazione e qualità". (Rin)