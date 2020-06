Viabilità: Anas, da questa sera limitazioni a circolazione su Ss 36 in provincia di Sondrio e raccordo Lecco Valsassina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono i lavori per il ripristino delle opere d'arte maggiori e minori in tratti saltuari della statale 36 del "lago di Como e dello Spluga", da questa sera alle 22 fino alle 6 di domani, e fino al 26 giugno esclusivamente in orario notturno. Anas ha predisposto la chiusura del viadotto "Ratti" nel territorio comunale di Verceia, per permettere i lavori di demolizione e sabbiatura. Poiché non esistono dei percorsi alternativi, durante la chiusura verranno predisposte delle finestre di apertura per permettere il passaggio dei mezzi di soccorso e dei residenti. Riprendono, inoltre, i lavori di manutenzione degli impianti lungo le gallerie Valsassina e Passo del Lupo della statale 36 racc "Raccordo Lecco Valsassina" in orario notturno. Per consentire lo svolgimento dei lavori la statale verrà chiusa dalle 22.00 di oggi fino alle 6.00 del giorno successivo e mercoledì 10 giugno dalle 22.00 fino alle 6.00 del giorno successivo. Durante lo svolgimento dei lavori il traffico verrà deviato in loco lungo la viabilità provinciale . (Com)