Fase 3: Castaldi (M5s), da Salvini solo proposte senza coperture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal leader della Lega Matteo Salvini arrivano solo proposte senza coperture. Lo sostiene il sottosegretario ai Rapporti con il parlamento Gianluca Castaldi (M5s). “Oggi due perle di Salvini – spiega in una nota -. Prima dice che vuole accorpare elezioni politiche e referendum a ottobre. Ma come si fa a votare per le politiche, se prima i cittadini devono approvare il taglio dei parlamentari e soltanto dopo, in Parlamento, potremo scrivere una legge elettorale adeguata alla riduzione di deputati e senatori? Davvero pensa che i cittadini non capiscano che è una assurdità solo pensarlo? Poi dice che l'Europa vuole un "governo stabile" in Italia: dev'essere perché in Europa preferiscono Salvini e Meloni, che Conte è riuscito a ottenere 172.7 miliardi di Recovery Fund, la fetta più consistente fra tutti i paesi membri. Se ha finito con le sparate senza logica, noi del Governo aspettiamo ancora che il centrodestra ci faccia proposte con le coperture economiche ben chiare. E non come hanno fatto in Abruzzo (amministrazione Fdi e Lega), dove hanno sfornato una legge di misure straordinarie di contrasto alla grave crisi socio-economica, purtroppo impugnata dal Cdm, in quanto priva di coperture a norma dell'art. 81 della Costituzione”.(com)