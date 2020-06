Speciale energia: Grimoldi (Lega), impugnazione legge regionale su concessioni idroelettriche è centralismo di cui Lombardia non ha bisogno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora una volta il Governo mette i bastoni tra le ruote alla Lombardia e alla sua autonomia legislativa e organizzativa, impugnando la legge regionale lombarda sulla 'disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia' " Lo dichiara Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda Salvini Premier in una nota in cui rileva che "un Governo che non ha saputo proteggere a gennaio e febbraio la Lombardia dalla pandemia, non attuando misure preventive che richiedeva la nostra Regione, che non ha inviato i dispositivi di protezione, che non ha deciso la zona rossa in Val Seriana quando occorreva, che non ha fatto arrivare i soldi promessi ai lavoratori per la CIG , adesso blocca una nostra legge regionale sull'organizzazione di un settore nevralgico come le concessioni idroelettriche, con l'ennesimo atto centralista". "E il centralismo è esattamente quello di cui la Lombardia non ha bisogno in questo momento per ripartire, conclude Grimoldi. (Com)