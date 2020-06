Speciale energia: giunta in Lituania prima nave con forniture petrolio Usa destinate alla Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre lo scorso 18 maggio, il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha affermato che l’accordo per la consegna di petrolio dagli Stati Uniti alla Bielorussia rafforza la sovranità e l’indipendenza di Minsk, dimostrando al contempo come Washington sia pronta a sostenere le aziende Usa interessate a entrare nel mercato bielorusso. L’accordo è stato raggiunto dall’agenzia Usa United Energy Trading, dalla compagnia locale Getka e con la polacca Unimot, si inserisce secondo Pompeo negli sforzi commerciali e diplomatici di Washington nei confronti del paese dell’Europa orientale. “Questi sviluppi aiuteranno a sbloccare appieno il potenziale commerciale e di investimenti della Bielorussia, assicurandone il futuro successo. Gli Stati Uniti guardano al futuro per continuare a rafforzare questo partenariato”, ha detto Pompeo. (Sts)