Speciale energia: Opec+, Nigeria ridurrà produzione petrolio a luglio-settembre per compensare mancanze

- La Nigeria ridurrà la produzione di petrolio fra luglio a settembre per compensare il mancato rispetto degli obblighi previsti dall'accordo Opec+ sui tagli di produzione relativi al periodo compreso fra maggio e giugno. Lo ha riferito il ministero del Petrolio nigeriano in un tweet. "Mentre l'Opec si riunisce, la Nigeria riconferma il suo impegno ai sensi dell'accordo esistente” e “sottoscrive il concetto di compensazione per quanto riguarda i paesi che non sono in grado di raggiungere la piena conformità (100 per cento) dell’intesa fra maggio e giugno con l’intento di metterla in atto a luglio, agosto e settembre", si legge nel tweet del dicastero di Abuja. I paesi produttori sono riuniti nel formato Opec+ in anticipo rispetto alla riunione prevista inizialmente la prossima settimana. Da alcuni giorni diversi media sostengono che Arabia Saudita e Russia, che rappresentano i capifila, rispettivamente, dei paesi membri dell’Opec e di quelli non facenti parte del Cartello petrolifero, avrebbero raggiunto un accordo per mantenere in vigore i tagli alla produzione a 9,7 barili al giorno sino al primo settembre. Questa misura quindi verrebbe estesa di altri due mesi rispetto all’intesa raggiunta nell’ultima riunione dell’Opec+. (Res)