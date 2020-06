Speciale energia: Opec, taglio produzione petrolifera in vigore sarà esteso sino alla fine di luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I paesi dell’Opec e gli altri produttori non facenti parte del Cartello - il cosiddetto formato Opec+ - hanno concordato di estendere di un mese, sino alla fine di luglio, l’accordo sul taglio alla produzione petrolifera pari a 9,7 milioni di barili al giorno in vigore per il bimestre maggio-giugno. È quanto riferito da una fonte dell’agenzia di stampa “Sputnik” che avrebbe visto il comunicato che verrà rilasciato al termine della riunione. “Il taglio alla produzione attualmente in vigore, concordato inizialmente per maggio e giugno, pari a 9,7 milioni di barili al giorno, verrà esteso sino alla fine di luglio”, ha detto la fonte. Da alcuni giorni diversi media sostengono che Arabia Saudita e Russia, che rappresentano i capifila, rispettivamente, dei paesi membri dell’Opec e di quelli non facenti parte del Cartello petrolifero, avrebbero raggiunto un accordo per mantenere in vigore i tagli alla produzione a 9,7 barili al giorno sino al primo settembre. Questa misura quindi verrebbe estesa di altri due mesi rispetto all’intesa raggiunta nell’ultima riunione nel formato Opec+. (Rum)