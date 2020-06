Speciale energia: ministro del Petrolio iraniano, Opec estenderà tagli all'output se paesi non membri aderiranno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tredici membri dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) hanno deciso l'estensione del taglio della produzione petrolifera deciso in aprile a patto che i paesi non membri aderiscano. Lo ha dichiarato alla stampa il ministro iraniano del Petrolio, Bijan Zangeneh, dopo la fine dell'odierno vertice Opec in videoconferenza. Zangeneh ha specificato che "è stato deciso che (la continuazione del) taglio di 9,7 milioni di barile al giorno deve essere condizionata all'assenso da parte dei dieci paesi produttori non Opec".Il 12 aprile, il gruppo cosiddetto Opec+ - composto dai tredici membri Opec e da altri dieci produttori di greggio - ha deciso di rispondere al calo del prezzo del barile dovuto al crollo della domanda innescato dall'emergenza sanitaria con un taglio dell'output petrolifero di 9,7 milioni di barili al giorno per i mesi di maggio e giugno, seguito da un calo di 7,7 milioni per altri sei mesi e infine di 5,8 per restanti sedici mesi. Da tali tagli rimangono esclusi Iran, Libia e Venezuela. (Res)