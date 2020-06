Speciale energia: ministro dell'Energia saudita, Opec cautamente ottimista sul futuro del mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) è cautamente ottimista in merito al futuro del mercato energetico. Lo ha dichiarato il ministro dell'Energia saudita, Abdulaziz Bin Salman, come riferisce l'agenzia stampa russa "Sputnik". "Abbiamo ragione d'essere cautamente ottimistici in merito al futuro. Ma non siamo ancora fuori pericolo e ci sono ancora sfide ad attenderci", ha dichiarato il ministro aggiungendo la necessità che "ciascuno dei 23 paesi (del gruppo Opec+) stia in guardia in merito al qualsiasi segnale di arretramento rispetto ai propri impegni". Il saudita ha inoltre specificato che la Commissione ministeriaie di monitoraggio congiunto (Jmmc) tra paesi Opec e non membri si riunirà mensilmente sino alla fine dell'anno per monitorare il rispetto delle quote di produzione dopo che vari paesi hanno mancato di ottemperare agli impegni presi a maggio e giugno. (Res)